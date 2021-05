Derbystar präsentiert neuen Bundesliga-Ball – Ein Blick hinter die Kulissen

Der Bundesligaball-Hersteller Derbystar durchläuft aktuell eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Auf der einen Seite steht die Corona-Pandemie, die den Umsatz einbrechen lässt. Auf der anderen Seite steht die vorzeitige Vertragsverlängerung mit der DFL bis mindestens 2025/2026. Und jetzt präsentierte die Firma mit Sitz im niederrheinischen Goch den neuen Spielball für die kommende Bundesliga-Saison. Das Material ist identisch mit dem des Vorgänger-Modells, nur die Farben sind neu - Blau und Orange. Anzeige

Es war eine Entscheidung im Jahr 2017, die fast schon unbemerkt von der großen Öffentlichkeit ein kleines Erdbeben auf dem Fußballmarkt auslöste. Ab der Bundesligasaison 2018/2019 kommt der Einheitsball von der Firma Derbystar. Derby- was? Vielen ist der Name tatsächlich insbesondere aus dem Amateur-Fußball ein Begriff, in der Profi-Branche kam das mittelständische Unternehmen aus Goch am Niederrhein so gut wie gar nicht zur Geltung. Seit 2010 der Einheitsball in der Bundesliga eingeführt wurde, hatte Adidas hier mit seinem Produkt "Torfabrik" das Sagen. Dass Derbystar die Weltfirma mit den drei Streifen ablöste, galt damals als echter Coup. Auch, wenn es aus Herzogenaurach hieß, es sei ein freiwilliger Abschied gewesen: "Im Zuge unserer Strategie werden wir uns noch stärker auf Kooperationen mit den international führenden Vereinen und jungen, aufstrebenden Spielern konzentrieren." Dazu zählen beispielsweise Bayern München, die deutsche Nationalmannschaft, Real Madrid oder eben Kicker wie João Felix (Atlético Madrid) oder Paulo Dybala (Juventus Turin).

Bundesliga-Ball kurbelt Umsatz an Adidas hatte also offenbar keinen Bock mehr auf Bundesliga! Das kann Derbystar aber herzlich egal sein. Fakt ist: Seit einigen Jahren sind sie jetzt zurück auf der großen Fußballbühne. "Am Anfang waren wir natürlich alle etwas nervös. Aber bis heute gab es keine Kritik. Weder von den Spielern, noch von den Offiziellen, noch von den Vereinen. Es scheinen alle zufrieden zu sein", sagt Joachim Böhmer, Geschäftsführer von Derbystar. Gänzlich neu ist die Bundesliga aber nicht für den Ballhersteller. In den Siebzigerjahren gab es beispielsweise schon einzelne Kooperationen mit Profiklubs. Dann irgendwann ist man aber von der Bildfläche verschwunden. Joachim Böhmer, selbst Trainer des Kreisligisten SV Nütterden, erzählt: "Durch den Bundesligaball haben wir enorm an Aufmerksamkeit und Popularität gewonnen. Das hat der Marke richtig, richtig gut getan." Das dürfte auch das Ziel des Deals gewesen sein. Immerhin bezahlt Derbystar laut "SPONSORs DATA" jährlich 2,5 Millionen Euro an die DFL. Der Erfolg war schnell spürbar. Im Jahr vor dem Einstieg in die Bundesliga (2017) lag der Umsatz bei 13,3 Millionen Euro. 2018 konnte man ihn schon auf 17,4 Millionen Euro steigern, 2019 waren es dann 18,3 Millionen Euro Umsatz. "Und ein Großteil davon geht auf den Bundesligaball zurück", so Böhmer. Das dürfte so eine Millionen-Investition auf alle Fälle schon deutlich erträglicher machen.

Gute Zahlen, dann kam Corona Doch auch der selbsternannte "Ballspezialist" blieb nicht von der Corona-Pandemie verschont. In den Monaten April, Mai und Juni im letzten Jahr ging der Umsatz um fast fünf Millionen Euro zurück. Joachim Böhmer ist sichtlich betrübt: "Wir können nur versuchen Kosten zu sparen in Form von Kurzarbeit. Und mussten leider auch einige Mitarbeiter entlassen". Von der Überholspur, direkt gegen die Wand. Zukunftsvisionen mussten vorerst über Bord geworfen werden. "Es geht nicht mehr darum, irgendwelche Umsätze zu steigern oder in neue Dimensionen vorzudringen. Sondern wir müssen sehen, dass wir die Firma in irgendeiner Form am Leben halten", sagt Böhmer ehrlich. Im Jahr 2020 ging der Gesamtumsatz auf 14,8 Millionen Euro zurück. Ein echter Tiefschlag! Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer.