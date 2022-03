Deschamps hat ein Einsehen: RB Leipzigs Nkunku in Frankreichs Nationalelf berufen

Leipzig. Er hat es endlich geschafft! Nach 26 Toren und 15 Vorlagen in 38 Partien, Gala-Auftritten in Serie und höchst berechtigtem Lob von allen Seiten wurde RB Leipzigs Christopher Nkunku erstmals überhaupt in die französische Nationalelf berufen. Der 24-Jährige steht im Aufgebot der Equipe Tricolore für die in der kommenden Woche anstehenden Partien gegen die Elfenbeinküste und Südafrika. Das gab Frankreichs Fußballverband am Donnerstag bekannt.

