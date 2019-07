Deshalb schließt Jürgen Klopp eine Coutinho-Rückkehr zum FC Liverpool aus

Trainer Jürgen Klopp hat eine Rückkehr von Philippe Coutinho zum FC Liverpool ausgeschlossen. „Es ist einfach nicht möglich. Wie ich gesagt habe, ihn zu haben, würde jede Mannschaft besser machen - auch uns - aber ich hoffe, er findet sein Glück in Barcelona “ , sagte der Coach des Champions-League-Siegers dem Sender ESPN. In diesem Sommer seien Transfers dieser Größenordnung für den englischen Fußball-Vizemeister nicht geplant.

Klopp über Liverpool-Transfers: "Wir gucken mal, was kommt"

Klopp hatte bereits in den vergangenen Tagen angekündigt, dass Liverpool in diesem Sommer auf dem Transfermarkt etwas zurückhaltender agieren will als in den Vorjahren. „Wir gucken mal, was kommt“, sagte Klopp, der mit dem bestehenden Team „sehr zufrieden“ ist. „Wir müssen mal sehen, ob wir vielleicht auf der einen oder anderen Position was machen. Aber es gibt keinen Druck, weil wir niemanden verpflichten müssen.“