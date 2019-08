Deshalb war die RB Leipzig-Bank gegen Aston Villa so dünn besetzt

Da war richtig viel Platz auf der Bank von RB Leipzig. Beim Testspiel der Roten Bullen gegen Aston Villa hat Trainer Julian Nagelsmann am Sonnabend mit Fabrice Hartmann, Eric Martel und Joscha Wosz nur drei Nachwuchskräfte plus Ersatzkeeper Philipp Tschauner als Wechselspieler aufgeboten. Bei Testspielen wird sonst gern im Block getauscht, sollen alle Profis noch einmal Praxis bekommen. Nicht so bei RB.

RB Leipzigs Testgegner Aston Villa will zurück in die Zukunft

Die Erklärung leuchtet allerdings ein. Leipzig spielt am Sonntag noch einmal gegen Aston Villa und wird dann mit neuen Gesichtern antreten. Diese Begegnung wird allerdings im Geheimen ausgetragen. Zuschauer sind nicht zugelassen, wenn der Schiedsrichter um 11 Uhr am Cottaweg zum erneuten Test der beiden Kontrahenten anpfeift. An gleicher Stelle spielen die Frauen von RB um 14 Uhr in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den BV Cloppenburg. Dort sind Fans ausdrücklich willkommen. gs/mro