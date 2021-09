Desinteresse und Kostenexplosion: Bayern-Trainer Nagelsmann ist gegen eine WM alle zwei Jahre

Es gebe schon jetzt "eine Flut an Terminen, die teilweise schwer zu stemmen sind“, meinte der 34-Jährige. Die Vereine wie der FC Bayern müssten sich auch in einem vernünftigen finanziellen Rahmen bewegen, sagte er: "Wenn wir immer mehr Spiele haben, muss der Kader größer werden und du hast explodierende Kosten. Das muss alles gedeckelt sein“, argumentierte der Coach. "Der Fußballspieler ist natürlich auch dafür da, die Massen zu begeistern und zu entertainen, aber die Flut der Spiele trägt nicht dazu bei, dass der Fußball besser wird." Sein Rat an den Weltverband FIFA lautet in punkto WM vielmehr: "Willst du gelten, mach dich selten. Fußball sollte nicht inflationär oft im Fernsehn zu sehen sein." Auch Max Eberl, Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach sieht das ähnlich. "Ich halte überhaupt nichts davon, in einer solchen Zeit solche Themen in dieser Form zu diskutieren“, sagte Eberl am Freitag. "Der Fußball ist schon sehr präsent, noch mehr Präsenz führt nicht zu noch mehr Interesse."