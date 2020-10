"Desolat": Alarmierter Kehl warnt nach BVB-Schlappe bei Lazio vor kommenden Aufgaben

Auf die gefrusteten Dortmunder wartet ein knallhartes Programm mit fünf Spielen in den kommenden zweieinhalb Wochen - der Schlusspunkt dieser Akkord-Wochen ist der Klassiker gegen den FC Bayern am 7. November. Kehl gibt sich keinen Illusionen hin - wenn der BVB so auftritt wie in Rom, dann würde man gegen den Triple-Sieger wenig Chancen haben. "Wir müssen uns ganz, ganz anders präsentieren", schimpfte er. "Sonst werden die nächsten Wochen sehr hart für uns." Schon die nächste Partie hat hohes Blamage-Potenzial: Am Samstag kommt das seit 20 Spielen sieglose Schalke 04 zum Revierderby in den Signal Iduna Park.

Kehl ging indes sogar noch weiter und betonte, dass man leistungstechnisch "einige Ausfälle" im Team hatte: "Wenige Spieler sind in der ersten Halbzeit annähernd an ihre Leistungsgrenze gekommen." So wie in Rom dürfe man sich in den kommenden Spielen "nicht annähernd präsentieren", warnte der designierte Nachfolger von BVB-Sportdirektor Michael Zorc, der 2022 wohl für den Ex-Nationalspieler Platz macht. Die weiteren Gruppengegner des BVB heißen Zenit St. Petersburg und Club Brügge. Die Belgier hatten das direkte Duell in Russland am frühen Abend knapp mit 2:1 für sich entschieden.