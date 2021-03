Bericht über Details: So plant Ralf Rangnick seine Rückkehr zu Schalke 04

Im Machtkampf um die Zukunft des Bundesligisten FC Schalke 04 bahnt sich eine erste Entscheidung an. Aufsichtsratschef Jens Buchta, Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers und Rangnick-Berater Marc Kosicke treffen sich wohl an diesem Donnerstag, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Engagements von Ralf Rangnick in Gelsenkirchen zu klären. Die Bild nennt bereits konkrete Daten der angepeilten Rückkehr des Fußballfachmanns zu S04.

Der Etat für die kommende Saison liege dem Bericht zu folge bei insgesamt 35 Millionen Euro. Neben einem Gehalt von rund einer Millionen Euro im ersten Jahr würde Rangnick angeblich eine Prämie im Aufstiegsfall winken. Im Gespräch sei aktuell ein Fünfjahresvertrag als Sportvorstand, zudem wolle der 62-Jährige mindestens im ersten Jahr auch den Posten als Chefcoach übernehmen. Aufsichtsratschef Buchta bestätigte bereits am Mittwoch eine Kontaktaufnahme zu dessen Berater Kosicke und kündigte weitere Gespräche an.