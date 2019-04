Details zum DFB-Pokalfinale: RB Leipzigs Fans feiern auf Berliner Breitscheidplatz

Leipzig. Einen Monat vor dem DFB-Pokalfinale am 25. Mai hat der Deutsche Fußball-Bund weitere Details zum Spiel bekanntgegeben. Demnach wurde bei einem Treffen in Berlin ausgelost, dass die RB-Fans wie schon bei den bisherigen Spielen in Berlin, in den Blöcken am Marathontor untergebracht werden. Die Anhänger von Finalgegner Bayern München nehmen in der Ostkurve des Olympiastadions Platz. Angepfiffen wird das Duell um 20 Uhr. Der Bezahlsender Sky und die ARD übertragen live. Zudem gibt es mit "RB Leipzig – Bayern München“ nun eine offizielle Ansetzung. Die Roten Bullen dürfen in Heimspielkleidung, also weißen Trikots, roten Hosen und weißen Stutzen auflaufen, müssen aber mit der Gästekabine vorliebnehmen. Der FCB bekommt die Heimkabine und wird traditionell mit roten Trikots und Stutzen sowie weißen Hosen auflaufen.