Dettmer-Traumtor, Büsing-Doppelpack – Arminia gewinnt Derby in Lengede

Nach dem Peiner Punktlos-Derby in der Landesliga kann Arminia Vechelde etwas aufatmen. Denn gegen den SV Lengede gewannen die A-Junioren-Fußballer mit 3:1. Für den Verlierer verschärft sich die Lage am Tabellenende. Staffelkonkurrent VfB Peine machte es für den Geschmack von Trainer Hassan Ismail gegen die JSG Schöningen (4:3) unnötig spannend. In der Bezirksliga bleibt Oberg/Klein Ilsede nach einer deutlichen Niederlage weiter im Keller hängen.

Landesliga

VfB Peine – JSG Schöningen 4:3 (2:2). Dieser Sieg gibt dem VfB Peine Auftrieb. Spätestens jetzt sind die Ambitionen klar: „Die Jungs möchten in die Aufstiegsrunde.“ Mit dem zweiten Dreier im dritten Spiel ist der VfB zumindest auf einem guten Weg. „Wir haben gegen Schöningen stark gespielt“, berichtet Trainer Hassan Ismail, doch so spannend hätte es nicht werden müssen. „Vor der Pause hatten wir fünf, sechs Hochkaräter – dann steht es vielleicht 6:2 statt 2:2 zur Pause“, moniert Ismail. Deswegen ist sein einziger Ärger, „dass es ruhiger hätte laufen können“. Die ausgestrahlte Dominanz seiner Mannschaft sagte ihm zu, nicht aber die Fahrlässigkeit vor dem gegnerischen Tor.

Tore: 1:0 (7.), 1:1 (15.), 2:1 (23.), 2:2 (36.), 3:2 Kopitzki (54.), 4:2 (57.), 4:3 (61.).

SV Lengede – Arminia Vechelde 1:3 (0:2). Jakob Dettmers 25-Meter-Kracher leitete schon in der 13. Minute den Vechelder Sieg gegen den SVL ein. „Den kann er das nächste Mal beim Training machen“, ärgert sich Lengedes Trainer Heiko Zingler, „bis dahin war es nämlich ausgeglichen“. Fünf Minuten später war Mark Liroy Büsing dann mit dem Kopf zur Stelle. „Es war zwar nicht vorbei, dann aber schwierig“, räumt Zingler ein, der sich nach der Pause über einen nicht gegebenen Foulelfmeter beschwerte. „Smaja Ahmetovic kriegt im Sechszehner einen Ellbogen ins Gesicht. Der wäre nicht gefallen, wenn der den nicht einsteckt, da bin ich mir sicher.“

Sein Pendant, Vecheldes Trainer Fisnik Kajolli, hat da eine völlig andere Meinung zu: „Jakob Dettmer stellt den Körper rein – ein Ellbogen war da nicht im Spiel“, schilderte Vecheldes Trainer. Zudem habe Lengede noch ein Abseitstor gemacht, so Zingler, doch das habe er nicht gesehen. Seine Mannschaft sei sich jedoch einig gewesen, dass die Entscheidung falsch war. Trotz aller Schiedsrichter-Scharmützel und Eventualitäten spricht Zingler letztlich von einem verdienten Vechelder Erfolg. Kajolli bestätigt: „Wir standen sehr kompakt, waren sehr laut und haben von Anfang an auf die Leute gesetzt, die schon länger in diesem Verein sind – im Sinne des Derby-Charakters. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“

Tore: 0:1 Dettmer (13.), 0:2, 0:3 Büsing (16., 70.), 1:3 (86.).



Bezirksliga

JSG Oberg/Klein Ilsede – JSG Goslar 0:6 (0:1). Der Spitzenreiter gastierte in Oberg – und zumindest in Hälfte eins schlug sich das Schlusslicht wacker. „Wir standen gut, haben versucht auf Konter zu spielen”, erklärt der Oberger Coach Justin Badey. Zwar folgte dann in der 18. Minute der Nackenschlag, doch dann war es Matteo Witte der plötzlich alleine vor dem Goslarer Tor auftauchte und die dicke Chance zum Ausgleich versiebte. „Wie das Spiel dann ausgegangen wäre, hätte ich gerne gewusst“, sagte Badey. Stattdessen trat der Ligaprimus aufs Gas und machte fünf Buden in 23 Minuten. Badeys Resümee: „Wir schaffen es im Moment nicht, länger als 45 Minuten gegenzuhalten und mitzuspielen.“