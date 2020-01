EM-Chancen der Handball-Nationalmannschaft: Funktionäre schreiben DHB-Team nicht ab

Als Gold-Anwärter sieht der 60-Jährige allerdings andere Nationen an. "Favoriten auf den Titel sind Norwegen und Spanien", erklärte Schwenker. Der DHB-Auswahl stellte er nach dem mühevollen Einzug in die Hauptrunde, die am Donnerstag mit dem Duell gegen Weißrussland beginnt, ein schlechtes Zwischenzeugnis aus. "Das strukturierte Spiel, insbesondere auf der Spielmacherposition, und die geordneten Abläufe auf dem Spielfeld vermisst man schon. Auch in der Defensive hat es bisher nicht ganz gepasst", kritisierte der 60-Jährige.