Startelf-Kandidat gegen Portugal? Emre Can beschwört Teamgeist: "Haben geile Mannschaft"

Das DFB-Team muss liefern: Nach der 0:1-Niederlage gegen Weltmeister Frankreich darf sich die Nationalmannschaft am Samstag (18 Uhr/ARD) gegen Europameister Portugal keine weitere Pleite erlauben - sonst droht das frühe Aus bei der EM. "Wenn du drei Gruppenspiele hast und das erste verlierst, hast du auf jeden Fall Druck", sagte Emre Can am Donnerstag im Base Camp in Herzogenaurach. "Wir sind das aber gewohnt, auch von den Klubs. Wir dürfen auch nicht vergessen, Spaß zu haben. Das kommt vor dem Druck." Anzeige

An ein Ausscheiden denkt der BVB-Star aber nicht - und erklärt, warum. "Wir haben eine geile Mannschaft und viel Qualität. Es war nicht unser schlechtestes Spiel gegen Frankreich, wir können aber noch mehr. Das ist das Gute", sagte Can. Gegen Weltmeister Frankreich hielt die Nationalmannschaft gut mit, was aber fehlte, war die Power in der Offensive. "Wir glauben daran, dass wir am Samstag gewinnen können. Ich finde, dass wir in der Offensive etwas sauberer sein müssen. Dann haben wir mehr Torchancen, das wollen wir umstellen", erklärte Can.

Gegen Frankreich wurde der zweikampfstarke Defensivspezialist erst kurz vor Schluss eingewechselt. Sollte Bundestrainer Joachim Löw gegen Portugal von der Dreier- auf die Viererkette wechseln, wäre der 27-Jährige ein Kandidat für die offene Position im Mittelfeld. "Wenn ich spielen darf, dann ist es mir egal, wo. Ich habe immer gesagt, ich werde mich überall einsetzen für die Mannschaft", sagte Can. "Wenn mich jemand fragt, wo ich am liebsten spiele, dann ist es das Zentrum."