"Deutlich steigern": Sportdirektor Zorc nimmt BVB-Spieler in die Pflicht – Keine "Königstransfers" geplant

Auf dem am Samstag öffnenden Transfermarkt sind von Borussia Dortmund keine großen Verpflichtungen zu erwarten. "Ich habe gelernt, nichts auszuschließen. Aber es wird nicht so viel zu erwarten sein, es ist nicht so viel in der Pipeline", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc in einem Video-Interview, das am Freitag auf BVB-TV veröffentlicht wurde.

