Deutliche Niederlage: VC Olympia Dresden verliert in Bad Soden

Dresden. Die Volleyball-Talente des VC Olympia Dresden haben ihre achte Saisonniederlage in der 2. Bundesliga kassiert. Das Ausbildungsteam musste sich bei der TG Bad Soden klar mit 0:3 (22:25, 28:30, 18:25) geschlagen geben. Als MVP wurde nach den 86 Minuten Zuspielerin Larissa Winter geehrt. „Natürlich bin ich damit nicht zufrieden. Es war auf jeden Fall mehr drin und am Ende fällt die Niederlage zu deutlich aus“, zeigte sich Andreas Renneberg enttäuscht. „Wir haben zu wenig von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Vor allem im Angriff haben wir keinen Ball auf den Boden bekommen“, sieht der Coach das Hauptmanko bei seinem Team.

Anzeige