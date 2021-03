Klare Angelegenheit in Hälfte zwei: Recken verlieren gegen den Bergischen HC

Dabei hatten die Recken einen guten Start erwischt, gingen mit 3:1 in Führung. Es folgte die erste von zwei Schnarchphasen in der ersten Halbzeit. Sechs Minuten blieb die TSV ohne eigenes Tor. Der BHC dreht mit einem 4:0-Lauf die Partie zum 5:3. Ilija Brozovic und Johan Hansen beendeten die Torflaute und verkürzten auf 5:6. Es dauerte bis zur 18. Minute, bis Hannover erneut traf. Veit Mävers netzte zum 6:8 ein, Trainer Carlos Ortega nahm trotzdem kurz darauf die erste Auszeit. Mit der Offensive seiner Mannschaft konnte er nicht zufrieden sein. Viele Würfe landeten neben dem Tor oder der überragende BHC-Ballfänger Christopher Rudeck (insgesamt 18 Paraden) hatte seine Finger dazwischen.

Es bleibt dabei. Die Recken können auswärts einfach nicht mehr gewinnen. Auch beim Bergischen HC am Samstagabend war für die TSV Hannover-Burgdorf nichts zu holen. Die Recken verloren in Wuppertal mit 23:27 (12:14). Damit bleibt Hannover in der Fremde seit dem Sieg am 3. März 2020 in Nordhorn ohne doppelten Punktgewinn und in dieser Saison das einzige Team ohne Auswärtserfolg. Auch die Mini-Serie von zuletzt zwei Siegen in Folge ist dahin, die Klettertour ins fordere Mittelfeld ist gestoppt. Der BHC entwickelt sich hingegen zum Top-Team.

Als Fabian Gutbrod für die Bergischen zum 10:6 traf, lagen die Recken erstmals mit vier Toren hinten. Das Ortega-Team konzentrierte sich auf eine 6:0-Abwehr, stand jetzt hinten stabiler - und war vorne gedankenschneller. Vincent Büchner sorgte mit einem Doppelschlag zum 12:12-Ausgleich. Als neben Filip Kuzmanovski auch noch Evgeni Pevnov runter musste, fing sich die TSV in doppelter Unterzahl noch zwei Treffer. Den 14:12-Schlusspunkt zur Pause sorgte Ex-Recke Csaba Szücs.

Recken liegen mit sieben Toren zurück

Auch nach dem Wechsel leisteten sich die Recken wieder eine Dämmerphase. Arnor Gunnarsson verwandelte seinen vierten Siebenmeter zum 15:12, nur Sekunden später stand es 17:12. Ortega nahm genervt schon nach drei Minuten in Durchgang zwei die Auszeit. Kapitän Fabian Böhm versuchte seine Flatter-Kollegen zu beruhigen: "Ey! Cool bleiben!"

Es half nicht viel. Der BHC lief jetzt heiß und warf den Recken die Bälle um die Ohren. In der 40. Minute sah sich Ortega erneut zur Auszeit gezwungen, als die Gastgeber schon vorentscheidend auf 21:14 davongezogen waren. Die überrumpelten Recken hatten nichts entgegen zu setzen. Einzig Torwart Urban Lesjak zeigte eine starke Leistung, der Rest viel formtechnisch dramatisch ab. Aufgeben kam allerdings nicht infrage. Mit einem kleinen Lauf verkürzte die TSV auf 19:23 (50.). Ging etwa doch noch was in Wuppertal? Nejc Cehte ließ den Rückstand mit dem 22:25 auf drei Tore schmelzen. Drei Tore? Da war doch was.

Offene Rechnung bleibt unbeglichen

Im Hinspiel hatten die Recken kurz vor Schluss mit 30:27 geführt und doch noch den Ausgleich kassiert. Die Geschichte, nur umgekehrt, wiederholte sich nicht. Die offene Rechnung blieb unbeglichen. Der BHC spielte unbeirrt weiter und ließ am Heimsieg keine Zweifel mehr aufkommen. "Natürlich sind wir unzufrieden. Wir kommen hierher und wollen eigentlich was Zählbares mitnehmen. Wir hatten im Angriff so unsere Schwierigkeiten. Es hat an der Chancenverwertung gelegen", sagt Recken-Kreisläufer Evgeni Pevnov.

Nach diesem Rückschlag müssen sich die Recken in der anstehenden Länderspielpause (Olympia-Qualifikation) neu sammeln. Weiter geht's in der Bundesliga am 18. März mit einem Heimspiel gegen den SC Magdeburg (19 Uhr, ZAG-Arena).