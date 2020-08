Deutsch-Französische Duelle im Europacup: FC Bayern und PSG im Kampf um Europas Krone

Nach Halbfinale gegen Lyon: Bayern verlor anschließendes Finale schon einmal

Bereits die Halbfinal-Ansetzung in diesem Jahr war keineswegs neu: Schon 2009/10 musste der FC Bayern in der Vorschlussrunde der Königsklasse gegen Olympique Lyon ran. Im Hinspiel in München zitterte sich der FCB zu einem 1:0 und musste so bangend nach Lyon fahren. Doch dort erwischte Stürmer Ivica Olic einen Sahnetag: Mit einem Dreierpack führte er Bayern ins Finale. Ein gutes Omen ist der damalige Erfolg gegen Lyon aber nicht. Denn das folgende Finale verlor das Team von Louis van Gaal mit 0:2 gegen Inter Mailand. Gegen PSG soll die Geschichte nun ein Happy-End haben.