Deutsch-französische Familie im EM-Fieber: "Hoffe bei jedem Tor auf extra Rotwein"

Krostitz. Mama Patricia ist Französin, Papa Steffen ein waschechter Sachse – und die Söhne Fabian (16) und Matthieu (20) Halb-Franzosen. Fußball ist bei Reicherts in Krostitz immer ein Thema. Wenn Frankreich spielt, drückt die ganze Familie der Equipe Tricolore die Daumen. Läuft die DFB-Elf auf, fiebern die vier mit Jogis Jungs mit. Am Dienstagabend ab 21 Uhr geht beim EM-Match zwischen Frankreich und Deutschland mal wieder ein Riss durch die Familie, was auch regelmäßig bei großen Handballturnieren der Fall ist. Eines ist klar: Das Herz der Mama schlägt für den amtierenden Weltmeister, ihr Tipp (3:2 für Frankreich) ist folgerichtig. Der Papa wünscht sich einen guten Start der Kimmich & Co. doch er ist Realist genug, auf ein 1:1 zu tippen. Anzeige

Die Jungs wünschen sich ein Remis

„Am Ende wäre es toll, wenn beide mindestens bis ins Halbfinale kommen. Dafür wäre ein Remis eine gute Ausgangsposition“, meint der Familienvater, der vor einem echten Auswärtsspiel steht. Denn mit seiner Frau ist er gerade bei den Schwiegereltern in der Bretagne zu Gast, dort ist Steffen in der Unterzahl. „Ich hoffe bei jedem deutschen Tor auf einen extra Rotwein.“ Hoffentlich wird es kein brottrockener Abend – auf einen Treffer hat er ja zumindest getippt. Sein Schwiegervater sei immerhin ein großer Freund von RB. Er schaue regelmäßig mit Begeisterung die Spiele der Leipziger – nicht nur wegen der vielen Franzosen, die bislang für die Bullen aufliefen. „Ihm fehlt in der französischen Liga einfach das Tempo“, so der Schwiegersohn.

Die Jungs hüten derweil daheim Haus und Hof. Beide sind in Deutschland aufgewachsen und Anhänger des Vizemeisters RB. Für Dienstagabend drücken Matthieu und Fabian beiden Mannschaften die Daumen – die Jungs tippen jeweils 2:2. Ein Remis, das beiden Teams für den Turnierverlauf alle Optionen lässt. Matthieu – er studiert Sport und Französisch auf Lehramt – sympathisiert in diesem Jahr sogar ein wenig mehr mit den deutschen Kickern, zumal ja mit Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg zwei Profis der Roten Bullen nominiert sind.





„Möglichst viele Tore“

„Ich würde mich freuen, wenn die Deutschen endlich mal wieder ein gutes Turnier spielen würden“, sagt der 20-Jährige: „Ich traue es ihnen auch zu, denn ich finde die jungen Spieler im deutschen Kader klasse.“ Und schon zählt er die hoffnungsvollen Kai Havertz, Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané auf. „Es passt auch, dass Thomas Müller und Mats Hummels wieder dabei sind.“

Seiner Meinung nach sei Frankreich EM-Topfavorit, die Jungs von Jogi Löw könnten ohne den großen Druck aufspielen. „Am Dienstag wünsche ich mir vor allem ein schönes Spiel mit möglichst vielen Toren“, so Mattieu, der schon vor 15 Jahren als kleiner Knirps mit dem Mini-Weltpokal in der Hand auf dem Augustusplatz mitfieberte, wo das Berliner WM-Finale Frankreich gegen Italien übertragen wurde. Ein gewisser Materazzi, der Zidane provoziert hatte, verdarb dem Fünfjährigen damals den Abend. Es rollten Tränen. So weit wird es am Dienstag nicht kommen.

