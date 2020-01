Deutsche Biathlon-Staffeln beim Weltcup in Oberhof ohne Sieg

Oberhof. Der Staffeltag in Oberhof lieferte drei wichtigen Erkenntnisse. Die erste: Am Grenzadler kann tatsächlich die Sonne scheinen und Nebel kein Thema sein. Ein Festtag für 22750 Zuschauer in der ausverkauften Skiarena. Böiger Wind machte es den Athleten am Sonnabend freilich schwer, es gab reichlich Fehlschüsse. Die Phrase „So ist eben Biathlon” war der Hit des Tages. Nummer zwei, sicher eine nicht ganz so tolle Nachricht für die Konkurrenz: Norwegen ist im Biathlon in diesem Winter unschlagbar. Bei den Damen feierten die Norges den dritten Sieg im dritten Staffelrennen der Saison. Bei den Herren auch, dritter Sieg im dritten Rennen. Mehr geht nicht. Dritte Nachricht des Tages: In den DSV-Teams geht es aufwärts. Nachdem die Damen Mitte Dezember mit Platz zwölf in Hochfilzen für einen historischen Tiefpunkt gesorgt hatten, schnupperten sie gestern sogar am Podest. Mit Platz vier am Ende zeigte sich nicht nur Schlussläuferin Denise Herrmann „ziemlich zufrieden”. Die Sächsin sagte auch, es sei „natürlich noch Luft nach oben“. Unterschreibt wohl jeder.

Viel Wind bei den letzten Schüssen

Die Männer schafften es mit Rang drei aufs Podium, was entsprechend gefeiert wurde. Hätte Schlussläufer Benedikt Doll bei seiner Strategie „alles oder nichts” im letzten Stehendschießen etwas mehr Glück oder was auch immer gehabt, wäre auch ein Sieg möglich gewesen. Den schnappten sich die Norweger, weil deren Schlussläufer Vetle Christiansen in einem spanennden Zielspurt ein paar mehr Körner hatte als Frankreichs Quentin Fillon Maillet. „Es war ziemlich windig bei den letzten Schüssen”, entschuldigte sich Doll, der viermal daneben schoss und damit in die Strafrunde musste. „Ich habe schnell geschossen und die Strafrunde bewusst in Kauf genommen, weil ich nach den ersten Fehlern wusste, ins Duell vorn kann ich nicht mehr eingreifen. Ich wollte den dritten Platz gegen die Russen absichern.“ Das ist ihm souverän gelungen.

Es ging ja nicht gut los. Startläufer Philipp Horn hatte im Liegendschießen große Probleme, leistete sich drei Nachlader und übergab als Neunter an Johannes Kühn. Der zeigte am Stehendanschlag Nerven und musste in die Strafrunde. Mit einer starken Laufleistung kämpfte er sich auf Rang sechs, wechselte 51 Sekunden nach den führenden Norwegern auf Arnd Peiffer. Der Sprint-Olympiasieger benötigte zwar fünf Nachlader, doch auch die Konkurrenz patzte gewaltig. So übergab er als Zweiter an Benedikt Doll, der in dem turbulenten Rennen den Podestplatz rettete. Peiffer sprach in seinem Fazit fürs ganze Team: „Das Ergebnis stimmt. Wir sind natürlich mit unserem Schießen nicht komplett zufrieden, aber man muss dazu sagen, dass es wahnsinnig schwer war.“

Frauen-Staffel mit Wacklern beim Schießen

In der Damenstaffel zuvor waren alle Hoffnungen schon nach der Startläuferin geplatzt. Die eigentlich routinierte Vanessa Hinz brachte ihr Team durch eine Strafrunde sofort ins Hintertreffen. „Ich war zu hektisch“, sagte sie nach dem Rennen selbstkritisch. Mit knapp einer Minute Rückstand auf Rang 13 liegend schickte sie die 23-jährige Janina Hettich ins Rennen. Die lieferte mit nur zwei Nachladern ein sehr gutes Staffel-Debüt ab und empfahl sich für weitere Staffeleinsätze. Hettich schickte Maren Hammerschmidt als Sechste in die Runde. Die Weltcup-Rückkehrerin brauchte jedoch bei ihrem ersten Staffel-Einsatz seit knapp zwei Jahren im Stehendanschlag drei Nachlader, das kostete viel Zeit. Als Fünfte übergab sie an Denise Herrmann, der nach ein paar Wacklern im Liegendanschlag auch eine perfekte Stehendserie nicht reichte, um noch in ernsthafte Reichweite des Podiums zu kommen. Auf dem standen neben den Norwegerinnen die Ladys aus Schweden als Zweite und die Französinnen als Drittplatzierte. Am Sonntag bilden die Massenstarts (ab 12.45 Uhr/ARD und Eurosport) den Abschluss des Weltcups in Oberhof. Schon am Mittwoch geht es mit den Heimrennen in Ruhpolding weiter.