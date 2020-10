Deutsche Duelle gegen Real Madrid: Kannst du diese Fragen vor dem Gladbach-Topspiel beantworten?

Das wird ein Festtag für Borussia Mönchengladbach: Am Dienstagabend (21 Uhr/Sky) empfangen die Fohlen die Königlichen von Real Madrid zum Topspiel in der Champions-League-Gruppenphase - und Real trifft wie schon so oft zuvor auf ein deutsches Team. Erinnerst du dich noch an den Sieg-Torschützen der Madrilenen im Königsklassen-Finale 2002 gegen Bayer Leverkusen? Oder ein legendäres BVB-Spiel im Bernabeu im April 1998? Dann teste dein Wissen im SPORTBUZZER-Quiz!