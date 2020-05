"Wohl zu passiv": Schnelldenker Ilja Schneider mit Platz elf im Internetschach unzufrieden

In nur dreieinhalb Stunden hat Schnelldenker Ilja Schneider es im heimischen Wohnzimmer durchgezogen. Bei der Endrunde im Internetschach belegte der Spieler von Oberligist HSK Lister Turm Platz elf. „Das war nicht gut, ich habe viele grobe Fehler gemacht. Es war schon bitter“, sagte Schneider, „ich bin am unteren Ende meiner Möglichkeiten geblieben.“

Genau das passierte ihm im Vergleich mit dem neuen Champion, Daniel Fridmann aus Bochum. „Ich hatte das Gefühl, deutlich besser zu stehen, war am Ende aber zu passiv“, so Schneider, der als Einziger seine Partien stream­te – also via Kamera am Computer zu sehen und zu hören war. Er kommentierte jeweils den Verlauf und raufte sich mitunter die Haare nach einem schwachen Zug. Oder wenn ihm in der Eile ein sogenannter Mausfehler unterlief, er sich einfach verklickte.

"Es war eine krasse Erfahrung"

Das Streamen habe wohl etwas Konzentration gekostet. „Ich hätte es schön gefunden, wenn auch die anderen das Publikum auf diese Weise mitgenommen hätten“, sagte der Sozialwissenschaftler und Bereichsleiter Flüchtlingsunterkünfte beim DRK Hannover.

Es gilt auch als probates Mittel gegen Schummeln. In diesem sehr starken Feld hatte Schneider aber das Gefühl, dass alles sauber war. Immerhin waren Profis dabei, denen eine Sperre gedroht hätte. „Es war eine krasse Erfahrung. Jetzt brauche ich erst mal ein paar Tage, um runterzukommen“, betonte Schneider.