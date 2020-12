Deutsche Fußball Botschafter 2020: Nationalspieler Goretzka, Kimmich und Gosens erhalten Awards

"Wir hätten die Awards auch in diesem Jahr gerne gemeinsam mit dem deutschen Außenminister übergeben, aber Corona machte es leider unmöglich. Ich danke den würdigen Gewinnern - sie hatten größtes Verständnis für unsere Entscheidung, Corona bedingt zu Improvisieren"; erklärte Roland Bischof, Gründer des Vereins Deutscher Fußball Botschafter.

Die deutschen Nationalspieler Robin Gosens (Publikumspreis) von Atalanta Bergamo, sowie Leon Goretzka und Joshua Kimmich (Ehrenpreis) vom FC Bayern haben ihre Awards als Deutsche Fußball Botschafter 2020 entgegen genommen. Die Auszeichnungen, die den Gewinnern in der Vergangenheit sonst auf einer Gala im Auswärtigen Amt überreicht wurden, konnten aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht persönlich überreicht werden.

Der Preis wird seit 2013 an Profis verliehen, die im Ausland aktiv sind und dort großes Ansehen genießen. "Ich freue mich gigantisch über diese Auszeichnung und sehe sie als Bestätigung für die Entwicklung, die ich vor allem in dieser Saison genommen habe", hatte Gosens bereits nach der Verkündung im Mai gesagt. Die Auszeichnungen des Deutschen Fußball Botschafters sind mit einem Preisgeld für soziale Projekte verbunden, seit der Gründung konnte so über 30 Förderprojekten auf der ganzen Welt geholfen werden.