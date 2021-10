Deutsche Fußball-Botschafter: Preise für Kai Havertz, Uli Stielike und den FC Bayern

Kai Havertz ist mit dem Publikumspreis des Deutschen Fußball-Botschafters ausgezeichnet worden. Der deutsche Nationalspieler, der sich mit der DFB-Auswahl auf das WM-Qualifikationsspiel am kommenden Freitag in Hamburg gegen Rumänien vorbereitet, setzte sich in einem öffentlichen Online-Voting durch und wurde damit Nachfolger des derzeit verletzten Nationalmannschaftskollegen Robin Gosens. Den Ehrenpreis bei der Verleihung am Mittwoch in Berlin bekam der FC Bayern München. "Unsere Jury würdigt mit dem Ehrenpreis Deutscher Fußball-Botschafter somit nicht nur ein sportlich außergewöhnliches Jahr 2020, sondern den Gesamtbeitrag des FC Bayern München für das Bild von (Fußball)-Deutschland in der Welt", hatte Roland Bischof als Präsident des gemeinnützigen Vereins bereits bei der Bekanntgabe betont.

