"Wollen digitalste Fußball-Liga der Welt sein": Wie DFL-Chefin Hopfen das Stadionerlebnis revolutionieren will

Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen will den deutschen Fußball vor allem in eine digitalere und virtuellere Zukunft führen. "Wir wollen die digitalste Fußball-Liga der Welt sein“, kündigte Hopfen zu Beginn des von der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisierten Kongresses "SportsInnovation“ am Mittwoch in Düsseldorf an.

