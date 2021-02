"Schon bessere Tage erlebt": Spelmeyer-Preuß wird Fünfte bei Hallen-DM

Aus der erträumten Medaille ist nichts geworden. Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß musste sich bei der deutschen Hallenmeisterschaft in Dortmund im 400-Meter-Finale mit Rang fünf zufrieden geben. Im Spurt auf der Zielgeraden fehlten der Hannoveranerin im Trikot des VfL Oldenburg auf die persönliche Bestzeit laufende Bronzegewinnerin Brenda Cataria-Bryll (LG Olympia Dortmund/53,69) nur 20 Hundertstelsekunden. Hinter ihr kam ihre Trainingskollegin Luna Thiel (VfL Eintracht /54,45) auf Rang sechs.

Anzeige

„Ich habe schon bessere Tage erlebt. Dabei habe ich mich vorher so gut gefühlt. Auch eine Bestzeit habe ich mir zugetraut“, sagte Spelmeyer-Preuß. Am Vortag war sie noch locker in 53,67 Sekunden zum Sieg im ersten Vorlauf gerannt und wollte wie Thiel – in 53,92 Sekunden Zweite im dritten Vorlauf – noch einen draufsetzen. Doch als es im Finale in der Helmut-Körnig-Halle nach der ersten Runde auf die Innenbahn gehen sollte, war sie eingekesselt.