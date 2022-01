Deutsche Handballer dürfen bei EM vor Zuschauern spielen: Bis zu 2500 Fans erlaubt

Die deutschen Handballer dürfen bei der Europameisterschaft vor Zuschauerinnen und Zuschauern spielen. Für die Partien in Bratislava, wo die DHB-Auswahl ihre Vorrunden- und bei einem Weiterkommen auch die Hauptrundenspiele austrägt, haben die zuständigen slowakischen Behörden eine Hallenauslastung von maximal 25 Prozent genehmigt. Dies teilten die EM-Organisatoren am Samstag der Europäischen Handball-Föderation mit.

Somit können bis zu 2500 Fans die Begegnungen in der slowakischen Hauptstadt live verfolgen. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer müssen geimpft sein und zu jeder Zeit eine FFP2-Maske tragen. Die gleichen Regeln gelten auch für den zweiten slowakischen Spielort Kosice. In den ungarischen Austragungsorten Budapest, Debrecen und Szeged gibt es derzeit keine Zuschauerbeschränkungen.

Die deutschen Handballer stehen indes unmittelbar vor ihrer EM-Generalprobe. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason spielt am Sonntag (19.05 Uhr, Sport 1) in Wetzlar gegen Olympiasieger Frankreich. Für Gislason ist es die letzte Möglichkeit, vor der EM (13. bis 30. Januar) in Ungarn und der Slowakei etwas auszuprobieren. Frankreich ist bei dem Turnier neben Dänemark und Spanien einer der großen Favoriten. In der Vorrunde in Bratislava trifft Deutschland dann zunächst auf Belarus, Österreich und Polen. Am Freitag hatte die DHB-Auswahl das vorletzte Testspiel mit 30:26 gegen die Schweiz gewonnen.