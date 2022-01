Deutsche Handballer nominieren Trio um Tobias Reichmann nach - EM-Rückzug weiter möglich

Corona und immer wieder Corona. Nach dem überzeugenden wie unerwarteten 30:23-Sieg über Polen haben Deutschlands Handballer bei der Europameisterschaft den Blick auf das erste Hauptrundenspiel an diesem Donnerstag gegen Titelverteidiger Spanien gerichtet (18 Uhr, ARD). Doch das ex­trem ansteckende Virus schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Rumpfteam. "Die Situation ist dynamisch. Es kann durchaus sein, dass wir am morgigen Tag wieder eine andere Entscheidung treffen", sagte der Vorsitzende des Deutschen Handballbundes (DHB), Mark Schober, am späten Mittwochabend. Zuvor hatte der DHB angekündigt, das Team nicht von der EM zurückzuziehen. Zudem beantragte der Verband bei der EHF, das Spiel gegen Spanien zu verlegen. Anzeige

"Wir sind in einem permanenten Alarmmodus. Die Frage nach den Testergebnissen ist die spannendste des Tages", erklärte Bundestrainer Alfred Gislason im digitalen Medientermin. Da wusste der Isländer noch nicht, dass sich die Anzahl der Corona-Fälle nunmehr auf zwölf summiert hat, plus einer aus dem Betreuerstab. Die Befunde der Rückraumrechten Christoph Steinert und Djibril M’Bengue, des Halblinken Sebastian Heymann und von einem Physiotherapeuten am Mittwochmorgen selbst veranlassten PCR-Test waren positiv. Das deutsche Team hat im nachnominierten Fabian Wiede so nur noch einen Rückraumrechten.

Dafür waren beim Training die aus der Heimat eingeflogenen neuen Kräfte dabei, der Göppinger Torhüter Daniel Rebmann sowie Außen Patrick Zieker (TVB Stuttgart). Am Mittwochabend wurden zudem mit den drei Nachrückern Lukas Stutzke, David Schmidt und Tobias Reichmann weitere Akteure nachnominiert. Der DHB hat bisher elf Spieler neu ins Team geholt. Das Unbehagen wächst von Tag zu Tag. Julian Köster, das 21-jährige "Nesthäkchen" im Team und gegen Polen einer der Matchwinner, gab zu, "dass man schon mit leichten Bauchschmerzen zu den Tests geht". Für das DHB-Team werden die Tage in Bratislava mehr und mehr zu einer EM der Extreme.



Erfolgreich, weil enger zusammengerückt, ist für Deutschlands Handballer das Gebot der Stunde dabei: Abstand halten. Das DHB-Team hat sich im Teamhotel regelrecht abgeschottet. Medientermine vor dem Hoteleingang – gestrichen. Gemeinsamer Freizeitspaß mit Skat, Dartsspiel und Tischtennis in der 13. Hoteletage – gestrichen. Spaziergänge – gestrichen. "Alle Spieler sind in ihren Einzelzimmern, holen ihr Essen individuell ab, tragen dabei permanent Maske", berichtete Gislason.

Spielvorbereitung und Videostudium gibt es nur via Teams. Selbst in der Kabine herrscht Maskenpflicht. "Das war gegen Polen schon crazy, wenn man in den Bus einsteigt und in so viele neue Gesichter sieht", sagte Köster über die fünf Nachnominierten Bitter, Dahmke, Drux, Wiede, Firnhaber. Gislason: "Mehr können wir nicht machen." Er hofft, dass weitere Ausfälle vermieden werden. "Ich möchte nicht mit einem 50er-Kader nach Hause fahren."