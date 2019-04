Deutsche Kanuslalom-Asse dominieren im Kanupark Markkleeberg

Markkleeberg. Drei Favoritensiege und ein Außenseitererfolg: Beim Weltranglistenrennen der Slalomkanuten – dem offiziellen Saisonstart in Europa – setzten sich am Sonntag im Kanupark Markkleeberg mit Ricarda Funk (Bad Kreuznach), Jasmin Schornberg (Hamm) und Sideris Tasiadis (Augsburg) drei international gestandene Athleten des Deutschen Kanu-Verbandes durch. Etwas überraschend musste sich in der vierten olympischen Diszplin Einerkajak der Augsburger Hannes Aigner - Olympiadritter von 2012 und amtierender Weltmeister – dem Newcomer Stefan Hengst aus Hamm geschlagen geben.

Für zwei Leipziger Podestplätze sorgten Weltmeister Franz Anton und Lennard Tuchscher (beide LKC) als Zweiter und Dritter im Einercanadier-Finale. Beide lagen nur wenige Zehntel hinter dem London-Olympiazweiten Tasiadis. Während sich vorn die beiden Top-Favoriten jeweils zwei Strafsekunden leisteten, war Tuchscherer mit seinem Null-Fehler-Lauf voll konkurrenzfähig.

Ricarda Funk im Semifinale und im Endlauf vorn einsam und ungefährdet

Im Einerkajak der Frauen zog Ricarda Funk im Semifinale und im Endlauf vorn einsam und ungefährdet ihre Kreise. Da die viertplatzierte Jasmin Schornberg um die Dominanz der Kontrahentin weiß, konzentriert sie sich mittlerweile zu mindestens 50 Prozent auf den Canadiereiner. In dieser neuen Disziplin brillierte sie in Markkleeberg mit fehlerfreien Läufen – die 33-Jährige landete vor Paddlerinnen aus Tschechien und Polen. Lokalmatadorin Andrea Herzog war zwar schneller, musste sich wegen ihrer zehn Strafsekunden aber mit Platz sechs begnügen, Lena Stöcklin (beide LKC) verpasste in Tor und wurde mit 52 Strafsekunden Neunte.

Während das Rennen an diesem Wochenende noch als „Warm Up“ vor dem scharfen Saisonstart galt, beginnt in genau drei Wochen an gleicher Stelle mit der Olympia-Qualifikation des DKV der „Ernst des Lebens“. Zudem werden Ende April und eine Woche später in Augsburg die Tickets für die EM und WM 2019 vergeben.

