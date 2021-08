Deutsche leistet Entwicklungshilfe in Saudi-Arabien: Monika Staab trainiert Frauen-Nationalmannschaft

Vor ein paar Jahren mussten die Fußballerinnen des FC Nomads aus dem saudi-arabischen Dammam noch zum Kicken über die Brücke ins benachbarte Königreich Bahrain fahren. Fußball spielende Frauen im islamisch-absolutistischen Saudi-Arabien? Undenkbar – und nur im Geheimen möglich. Bei einem Turnier in Abu Dhabi bat der damalige US-amerikanische Coach des Teams, bloß keine Fotos von den Spielerinnen zu veröffentlichen. Es gebe sonst Riesenprobleme für seine "Nomadinnen". Anzeige

Das ist nun Geschichte. Das islamisch-konservative Königreich Saudi-Arabien hat zahlreiche Regeln zugunsten von mehr Frauenrechten gelockert. So dürfen Frauen seit 2018 unter anderem Auto fahren, den Männern im Stadion beim Fußball zuschauen und endlich auch selbst kicken. Und so gibt es bereits drei regionale Frauenligen rund um Jeddah, Riad und Dammam. Für den nächsten Schritt setzt das Königreich auf Hilfe aus Deutschland: Die frühere Frankfurter Bundesliga-Fußballerin Monika Staab baut ab September mit ihrem weltweiten Erfahrungsschatz auf Einladung der saudischen Machthaber das erste weibliche Nationalteam auf. Staab wirkte bereits für FIFA, UEFA, DFB, DOSB, Auswärtiges Amt und einzelne NGOs.

Monika Staab: "Spannende Entwicklung" in Saudi-Arabien

"Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud scheint die Türen für die Frauen und den Sport geöffnet zu haben. Seit Kurzem dürfen auch Mädchen in den Schulen Sport treiben. Was natürlich eine sehr gute Basis für die Förderung des Mädchenfußballs in der Zukunft ist. Das ist eine spannende Entwicklung", sagt Staab, die bereits im vergangenen Dezember 25 junge Frauen in Riad als Trainerinnen mit ­C-Li­zenz ausgebildet hat. Ein ­B-Li­zenz-Kurs soll folgen. "Eine wirklich interessante Mission", betont Staab. Die ausgesuchten Fußballerinnen hätten großes Interesse und Potenzial gezeigt, seien enthusiastisch und wissbegierig. Auch der Hidschab sei kein Problem. Das sportliche Resümee der 62-Jährigen klingt positiv. "Ich konnte ein Neunerfeld-Turnier beobachten und war von den Leistungen der Spielerinnen sehr überrascht."

Ihre Vertragslänge sei offen, sagt die Deutsche. Wohin der Weg des Frauenfußballs in Saudi-Arabien in Zukunft führt? "Ziel ist es, in die FIFA-Rangliste zu kommen. Dazu müssen offizielle Länderspiele durchgeführt werden." Vor Staab liegen zunächst viele Reisen in die entlegenen Regionen, um Spielerinnen für ihren Kader zu sichten. Eine Basis gibt es mittlerweile: Die Jeddah Eagles konnten 2019 die regionale Jeddah Women’s League gewinnen. Aktueller Meister sind die Eastern Flames aus Dammam als Sieger der KSA Women Football League. Der Klub wurde übrigens bereits 2006 vom Erdölkonzern Aramco zwecks „freizeitsportlicher Ertüchtigung seiner Arbeitnehmer“ gegründet.

Staab war bereits Trainerin in Bahrain und Katar

"Das Interesse am Frauenfußball ist groß", freut sich die Trainerin Staab. "Lamia Bahaian, Direktorin der Frauenfußball-Abteilung beim Saudi-Arabischen Fußballverband, und die Board-Member des SAFF um Adwa Al Arifi zeigen sich sehr engagiert und seriös", berichtet sie. Auch Verbandspräsident Yasser Al Mishehal unterstütze den Frauenfußball. Das sei eine gute Voraussetzung für die Verbreitung an der Basis. Sogar eine Fußball-Akademie für Mädchen ab zwölf Jahren sei tatsächlich in Planung.