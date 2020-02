Dritte deutsche Medaille bei Biathlon-WM: Erik Lesser und Franziska Preuß holen Silber in Single-Mixed-Staffel

Franziska Preuß und Erik Lesser haben bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im italienischen Antholz Silber in der Single-Mixed-Staffel gewonnen. Das Duo musste sich am Donnerstag nur Titelverteidiger Norwegen geschlagen geben.

„Cool, dass es heute so hingehauen hat“, sagte Preuß in der ARD. Lesser ergänzte: „Ich bin unfassbar glücklich, dass ich mich nach meiner unfassbar beschissenen Saison so präsentieren konnte.“ Auch Chef-Bundestrainer Mark Kirchner zeigte sich mehr als zufrieden: „Wir haben unsere beiden besten und schnellsten Schützen ins Rennen geschickt, das war unsere Taktik.“