Doppelgold für Hannover: Köhler und Schwarz sichern sich in Berlin den Meistertitel

Nach dem Anschlag strahlte Köhler, ballte die Faust und streckte kurz die Zunge heraus. Es wirkte, als wolle sie so dem Virus einen letzten Gruß übermitteln. Sie hatte deswegen den Start bei der Olympiaqualifikation im April noch verpasst. Bei der folgenden EM schaffte sie die für Tokio geforderte Zeit von 57,90 nicht. „Diese Norm zu schwimmen war schlichtweg unmöglich“, so Köhler. Sie wurde ausgebremst, hatte nicht intensiv genug trainieren können. Die Phase mit der Infektion und der Zwangspause empfand sie als die „stressigste Zeit in ihrem Leben“.

In Berlin ließ Köhler sogar Tokio-Starterin Lisa Höpink (Essen/58,68) hinter sich. Ob es eventuell noch einen Startplatz für Köhler geben könnte bei den Spielen, ist und bleibt ungewiss. „Die Chance beträgt vielleicht fünf Prozent, es wäre eine Überraschung, wenn ich nachnominiert werden sollte“, so Köhler, die sich Klarheit wünscht: „Ich würde das am liebsten aber jetzt hinter mir lassen.“

"Das bedeutet mir unheimlich viel"

Am Wochenende will sie noch weitere Medaillen ersprinten. Die Chance gibt es am Samstag über 50 Meter Freistil und Delphin, am Sonntag stehen noch die 100 Freistil an. „Ich bin jetzt aber schonmal deutsche Meisterin, das bedeutet mir unheimlich viel“, betonte Köhler.

Über die langen Meter hat sich der ebenfalls an Corona erkrankte Sven Schwarz von den Wassersportfreunden 98 zurückgemeldet. Und das nicht allein mit dem Meistertitel über 800 Meter. In 7:52,02 Minuten blieb der Wunstorfer klar unter der vom Weltverband FINA veranschlagten Tokio-Norm von 7:54,31. „Sven und Angelina haben gezeigt, dass sie bereit gewesen wären für Olympia. Corona hat uns alles kaputt gemacht“, sagte Niedersachsens Landestrainer Emil Guliyev.

Wochenlang hatte Schwarz nicht oder nur mit wenig Intensität trainieren können. Und dann schwamm er in Berlin einen Vorsprung von mehr als drei Sekunden auf den Zweitplatzierten Oliver Klemet (Wetzlar/ 7:55,12) heraus. Obendrein war es der deutsche Altersklassenrekord für 19-Jährige. „Das war schon sehr gut dafür, dass ich drei Wochen weg war“, sagte Schwarz.