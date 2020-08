So lief es für Hannovers Athleten bei der Leichtathletik-DM in Braunschweig

1500 Meter:

Maximilian Pingpank (Hannover Athletics) hatte es nach seinen 3:49,36 Minuten im 1500-Meter-Vorlauf ins Finale geschafft. Dort ging erst nach zwei komplett verbummelten Runden in nur 2:15 Minuten die Post richtig ab. Pingpank konnte nicht ganz folgen. In 3:59,42 Minuten wurde er im Zwölfer-Feld Elfter. Pech hatte Pingpanks Vereinskollege Rene Menzel. Im zweiten 1500-Meter-Vorlauf war er in einen Sturz mit vier Läufern verwickelt. „Bis dahin war ich mir sicher, dass ich das Finale erreiche. Ich lag gut und hätte nur Rang fünf in meinem Lauf holen müssen.“ Doch 600 Meter vor dem Ziel stürzte vor ihm Jens Mergenthaler (SV Winnenden) und über ihn stolperte auch Menzel. „Bis ich mich wieder aufgerappelt hatte, war das Feld weg.“ In 4:14,78 Minuten joggte er völlig frustriert nur noch ins Ziel.