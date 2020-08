Deutsche Meisterschaft in Braunschweig: Bulmahn sagt ab, Janiak rutscht rein 

Mit ihrem Schicksal hadert sie weniger: „Diese Saison ist ohnehin nicht so wichtig. Und es ist auch ganz schön, den Kopf mal etwas frei zu bekommen.“ Die DM wird sie im Livestream bei den Eltern in Oberkirchen am Rande verfolgen – und ihrer Trainingskollegin Spelmeyer die Daumen drücken.

Mittlerweile ist Bulmahn wieder ins Training eingestiegen, „aber halbfit und mit nur zu 50 Prozent intaktem Immunsystem muss man sich nicht wirklich an den Start stellen“, sagt Bulmahn. „Das geht besonders über 400 Meter nicht.“ Stattdessen hat sie ihren Fokus auf ihr Studium gelegt und im Training an den Schwächen gearbeitet: „Ich hatte immer Rückenprobleme. Dafür habe ich spezielles Training gemacht.“

Es hört sich an wie ein neues Lottoformat: Zwei aus fünf. Von den fünf Top-Langsprinterinnen aus Hannover haben es zwei zu der deutschen Meisterschaft geschafft. Ruth Sophia Spelmeyer, Hannoveranerin im Trikot des VfL Oldenburg, sowie Michelle Janiak (VfL Eintracht Hannover) dürfen im Braunschweiger Eintracht-Stadion ihre 400-Meter-Runde drehen. Svenja Pape und Lea Ahrens nicht. Und Luna Bulmahn (alle VfL Eintracht Hannover) kann es nicht. Sie wurde im vergangenen Jahr in Berlin überraschend deutsche Meisterin, doch eine Erkrankung im Frühjahr mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber hatte die Titelverteidigung schon frühzeitig zunichte gemacht.

Spelmeyer im Aufwind

Die dreifache deutsche Meisterin Spelmeyer ist nach zwei verletzungsbedingten Jahren wieder fast zu alter Leistungsstärke aufgestiegen. „Vor allem ist sie mental wieder stark geworden“, sagt Landestrainer Edgar Eisenkolb. Dass sie zuletzt konstant 52er-Zeiten gelaufen ist, zeugt auch von der körperlichen Stärke. In der aktuellen DM-Rangliste ist sie die Nummer vier. Da ist das Erreichen des Finales am Sonntag das Minimalziel. Doch es soll mehr werden. Auch die derzeit schnellste deutsche Viertelmeilerin, Corinna Schwab aus Regensburg, ist nicht außer Reichweite. „Das sieht nach den bisherigen Zeiten zwar so aus, doch ist Schwab ihre 51,97 Sekunden am Anfang der Saison gelaufen, und danach haben wir immer schlechtere Zeiten bei ihr beobachtet“, sagt Eisenkolb. Da reifen bei ihm und Spelmeyer Träume von Edelmetall.

Geholfen bei Spelmeyers Form hat auch Bulmahn – zumindest ein wenig. „Wenn Ruth ihre langen Sprints macht, bin ich oft die zweite Hälfte mitgelaufen und habe sie gezogen. Ich weiß, wie hart das ist, wenn man so ein Programm immer allein durchziehen muss“, sagt Bulmahn.