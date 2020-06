Geister-DM mit vielen Fragezeichen: Hannovers Leichtathleten sind trotzdem Feuer und Flamme

Die Geister-DM Anfang August in Braunschweig ist noch nicht in trockenen Tüchern. Der deutsche Leichtathletik-Verband und die Stadt Braunschweig haben noch viel Klärungsbedarf. Und auch die Regelung, wie die angedachten maximal zehn Athleten pro Disziplin ausgewählt werden, steht noch in den Sternen. Doch die hannoverschen Athleten, die dafür in Frage kämen, sind schon Feuer und Flamme.

„Wir haben noch nichts Offizielles gehört"

Besonders Ann-Kathrin Kopf, 800-Meter-Läuferin vom VfL Eintracht Hannover. „Wir haben noch nichts Offizielles gehört. Dass jetzt auch wir als Mittelstreckler dabei sein können, ist doch klasse. Bisher hieß es immer, das ginge noch nicht“, sagt Kopf.

Die neue Idee besagt, dass die 800-Meter-Renner ihre zwei Runde komplett in Bahnen laufen und nicht wie normalerweise nach der ersten Kurve auf die Innenbahn einbiegen. „Da müsste man die Kurvenvorgabe neu vermessen. Wird sicher anderes Gefühl sein, so zu laufen. Aber das ist allemal besser als gar nichts zu tun“, sagt Kopf. Denn Wettkämpfe sind für die Sportler das A und O. „Allein das Wissen, dass es jetzt wieder losgehen könnte, motiviert schon.“