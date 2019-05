"Warum nicht in drei Spielen?" Waspo 98 startet in die Finalserie gegen Spandau

Das freie Wochenende hat die beste Motivation für Moritz Schenkel geschaffen. Der Torwart von Waspo 98 Hannover war auf Heimatbesuch in Krefeld und hat dort diverse Sporterfolge mitfeiern dürfen. „Die HSG Krefeld hat den Aufstieg in die 2. Handball-Liga geschafft, und Uhlenhorst Mülheim ist beim Final Four in Krefeld deutscher Hockeymeister geworden – und beide Male waren Freunde dabei“, erzählt der 28-Jährige.

Zuversichtlicher Moritz Schenkel

Verständlich, dass Schenkel am Mittwoch nachziehen möchte. Er und die Kollegen von Waspo 98 treffen im Volksbad Limmer auf den Dauerrivalen Wasserfreunde Spandau. Dort beginnt um 19 Uhr die Finalserie um die deutsche Wasserball-Meisterschaft. Der Titel geht an die Mannschaft, die zuerst drei Spiele gewonnen hat. Geht es nach Schenkel, feiern die Hannoveraner schon am Sonntag. „Warum sollen wir nicht in drei Spielen den Sack zumachen?“, fragt der Torwart.