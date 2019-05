Regionale Clubs holen im Qwan Ki Do drei Meistertitel

Borsdorf. „Die 17. Deutsche Meisterschaft (DM) im Qwan Ki Do am 18. Mai in der Zweifeldersporthalle Borsdorf war ein voller Erfolg“, freut sich Christian Hoffmann, der Vorsitzende des Borsdorfer Qwan-Ki-Do-Clubs „Roter Drache“. „Wir als Veranstalter und die Akteure blicken sehr positiv auf den Wettkampftag zurück.“

Qwan Ki Do ist eine asiatische Kampfkunst für jedermann und bedeutet „Weg der ganzheitlichen Lebensenergie“. Trainiert wird nicht nur die Physis, geschult werden auch Konzentration, Koordinationsfähigkeit und Beharrlichkeit, so Meister (Tao Su) Hoffmann. Der Borsdorfer Verein hatte sich erst im August 2018 gegründet. Der vom Qwan-Ki-Do-Dachverband Deutschland veranstaltete Cup richtete er in Kooperation mit der Qwan-Ki-Do-Abteilung „Weißer Adler“ des Polizeisportvereins Leipzig aus.