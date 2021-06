Deutsche Mixed-Staffel um Spelmeyer-Preuß hat Olympia-Ticket so gut wie sicher

Im Zeit-Ranking, nach dem die letzten drei Mixed-Staffel-Plätze für die Spiele in Tokio noch vergeben werden, liegt das deutsche Team eine Woche vor Ende der Qualifikationszeit nun ganz weit vorn. „Da passiert bis zum kommenden Wochenende nichts mehr. Den Platz nimmt uns keiner mehr“, sagt Spelmeyer-Preuß Heimtrainer und Bundestrainer Edgar Eisenkolb. „Das war eine fantastische Performance. Das haben im Verband auch alle registriert. Auch Ruth hat richtig überzeugt, war hinter Corinna Schwab aber deutlich vor den beiden in der zweiten Staffel die zweitschnellste Frau“, sagte Eisenkolb.

Bei der langen Laufnacht in Regensburg beeindruckten Marvin Schlegel (LAC Chemnitz), Manuel Sanders (LG Olympia Dortmund), Spelmeyer-Preuß (VfL Oldenburg) und Corinna Schwab (LAC Chemnitz) regelrecht. In 3:13,57 Minuten lief das Quartett Weltjahresbestzeit.

Nach der nun mit Bravour gelösten Aufgabe ist für Spelmeyer-Preuß nun vorerst Schluss mit Wettkämpfen. Anderthalb Wochen wird noch in Hannover geübt, dann geht es für 14 Tage ins Trainingslager nach Kienbaum. „Und für den 19. Juli steht der Flug nach Japan an“, sagt Eisenkolb. Dort wird die Hannoveranerin bei ihrer zweiten Olympia-Teilnahme nach Rio wieder ihre Runden drehen – in der 4x400-Meter-Staffel der Frauen oder in der Mixed.