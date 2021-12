Testspiele, WM-Auslosung, Nations League: Der DFB-Fahrplan bis zum Turnier in Katar

Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft werden mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar vor bisher ungekannte Herausforderungen gestellt. Nicht nur, dass das Turnier erstmals im Winter ausgetragen wird - dem Bundestrainer und seinen Spielern bleibt zwischen dem 17. Spieltag der kommenden Bundesliga -Saison und dem WM-Auftakt am 21. November nur ein Woche Zeit, um sich den letzten Schliff zu verpassen. Umso wichtiger: Das DFB-Team muss sich in den noch acht Partien bis zum Abflug nach Katar im Eiltempo finden. Seit Donnerstag steht fest, dass auf diesem Weg hochkarätige Gegner warten .

Bei der Auslosung der Nations League erwischte die deutsche Auswahl eine Hammer-Gruppe. Es warten Europameister Italien, Vize-Europameister England und Ungarn. Flick geht die Aufgaben mit breiter Brust an. "Es ist top, ideal, ein reizvolles Los. Wir messen uns mit den Besten", schwärmte der 56-Jährige: "Es geht darum, sich zu messen. Die Fans sind begeistert. Das sind Klassiker, wir wollen gut performen." Wann der Bundestrainer und sein Team gegen Italien & Co. antreten und was bis zur WM-Eröffnung noch ansteht, zeigt der SPORTBUZZER in einer Übersicht.