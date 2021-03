Deutsche Piloten fahren in Bahrain hinterher: Schumacher hat "viel gelernt", Vettel ist frustriert

Am Ende war er "zu 90, 95 Prozent happy": Mick Schumacher hat sich in seinem Debütrennen in der Formel 1 in Bahrain am Sonntag achtbar geschlagen. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher kam in seinem Haas, dem deutlich schlechtesten Auto im Feld, als 16. ins Ziel - und hat damit zwar keine Punkte, dafür aber an Erfahrung gewonnen. "Viel Positives" will der 22-Jährige aus dem Rennen ziehen, sagte er bei Sky. Im Rennen habe er "viel gelernt, viel Spaß gehabt. Ich freue mich schon aufs nächste Wochenende."

