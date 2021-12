Deutsche Premier-League-Stars in Noten: Das Jahreszeugnis für Jürgen Klopp, Antonio Rüdiger und Co.

Die Premier League wurde in diesem Jahr geprägt von deutschen Trainern. Thomas Tuchel machte den FC Chelsea zum Champions-League-Sieger, Jürgen Klopp hat den FC Liverpool nach der enttäuschenden Vorsaison in der zweiten Jahreshälfte wiederbelebt, und Ralf Rangnick wurde mit hohen Erwartungen bei Manchester United empfangen. Die Gewinner unter den deutschen Spielern in England in diesem Jahr sind Antonio Rüdiger – und ein einstiger Ergänzungsspieler des VfL Bochum. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat das Jahr der Deutschen in der Premier League in Noten bewertet. Anzeige

Jürgen Klopp (54 Jahre alt/FC Liverpool) – Note 2: Erlebte ein gespaltenes Jahr. Musste in den ersten Monaten hilflos mit ansehen, wie seine Mannschaft als aktueller Meister ein Heimspiel nach dem anderen verlor und die Saison nur durch einen starken Schlussspurt noch als Dritter abschloss. In der neuen Spielzeit hat die Mannschaft zu alter Stärke gefunden und spielt wieder um die Meisterschaft mit – und das ohne Transfer-Offensive im Sommer. Kleiner Wermutstropfen: Durch das 0:1 kurz vor Jahresende bei Leicester City konnte Spitzenreiter ManCity weiter Boden gut machen. Dennoch: Liverpools Auferstehung in dieser Saison ist Klopps Werk. Außerdem vorbildlich mit klarer Haltung dazu, dass sich Fußballer und Normalbürger impfen lassen sollten, um die Corona-Pandemie zu besiegen.

Thomas Tuchel (48/FC Chelsea) – Note 1: Eroberte England nach seiner Ankunft im Januar in Rekordzeit, stabilisierte die einst durchlässige Defensive des FC Chelsea und führte den Klub zum Champions-League-Sieg. In der laufenden Spielzeit neben Meister Manchester City und Liverpool einer von drei Titelkandidaten. Abzüge in der B-Note, weil er sich beim wichtigen Impfthema anders als Klopp nur schwammig äußert.

Ralf Rangnick (63/Manchester United) – Keine Note:

Hat als Interimstrainer von Manchester United die undankbare Aufgabe, Cristiano Ronaldo Pressing beizubringen. Wurde in England mit viel Respekt empfangen (“godfather of German coaching”), konnte sich bislang aber noch nicht beweisen. Dafür ist er nicht lange genug im Amt, außerdem durchkreuzte ein Corona-Ausbruch im Team den Spielplan. Zwei Siege in den ersten beiden Premier-League-Partien deuten einen zarten Aufschwung an.

Ralf Rangnick muss noch unter Beweis stellen, ob er der Aufgabe auf der Insel gewachsen ist. © IMAGO/MB Media Solutions

Kai Havertz (22/FC Chelsea) – Note 3: Wurde in seiner ersten Saison bei Chelsea zur Vereinslegende mit seinem 1:0-Siegtreffer im Finale der Champions League gegen Manchester City. Muss allerdings daran arbeiten, regelmäßig Spitzenleistungen zu bringen. Bleibt immer noch ein großes Versprechen für die Zukunft.

Timo Werner (25/FC Chelsea) – Note 4: Könnte ein wichtiges Tor dringend gebrauchen. Vergibt immer wieder größte Chancen und hat in dieser Saison seinen Stammplatz an Romelu Lukaku verloren. Dass er sich zuletzt mit dem Corona-Virus infizierte, passt zu seiner unglücklichen Figur bei Chelsea. Immerhin: Lässt sich nicht entmutigen und hat sich damit die Zuneigung vieler Fans erarbeitet. Sollte die Geduld von Trainer Tuchel aber nicht mehr viel länger strapazieren.

Antonio Rüdiger (28/FC Chelsea) – Note 1: Größter Gewinner des Trainerwechsels bei Chelsea. Sollte unter Frank Lampard verkauft werden, ist unter Tuchel aber unumstrittener Abwehrchef mit konstant starken Leistungen und Publikumsliebling – auch wegen seiner immer wieder mutigen Vorstöße in die Offensive. Sein Vertrag läuft aus, Europas Topklubs stehen Schlange.

Ilkay Gündoğan (31/Manchester City) – Note 2: In der abgelaufenen Saison in Abwesenheit eines echten Stürmers Manchester Citys bester Torschütze auf dem Weg zur Meisterschaft. Auch in der laufenden Spielzeit immer verlässlich. Ist einer der Führungsspieler in Pep Guardiolas Mannschaft und trägt häufig die Kapitänsbinde.

Hat allen Grund zum Jubeln: Ilkay Gündogan erhält nach einem starken Jahr mit Manchester City die Note 2. © IMAGO/Offside Sports Photography

Arsenal-Keeper Leno degradiert

Bernd Leno (29/FC Arsenal) – Note 4: Hat wegen seiner schwankenden Leistungen seinen Platz im Arsenal-Tor verloren. Seitdem Sommer-Zugang Aaron Ramsdale spielt, geht es bei den Londonern bergauf.

Robin Koch (25/Leeds United) – Ohne Note: Kam gerade zum ersten Mal in den Genuss, an der Elland Road in Leeds vor Publikum zu spielen. War die meiste Zeit des Jahres verletzt oder krank. Hofft auf mehr Glück in 2022.

Vitaly Janelt (23/FC Brentford) – Note 1: Erlebte einen wundersamen Aufstieg vom Ergänzungsspieler beim VfL Bochum zur Stammkraft in der Premier League. Hatte mit seinen guten Leistungen im defensiven Mittelfeld entscheidenden Anteil am Aufstieg des FC Brentford und kommt auch mit den Anforderungen in Englands Oberhaus scheinbar mühelos klar. Wurde im Sommer nebenbei noch U21-Europameister. Besser kann ein Jahr sportlich nicht laufen.

Pascal Groß (30/Brighton & Hove Albion) – Note 2: Gehört zu den stillen Helden der Premier League. Wird von Trainer Graham Potter für seine Flexibilität geschätzt, spielt wenn nötig auch Außenverteidiger und ist ein Schlüsselspieler bei den ambitionierten “Seagulls”.

Verdient sich als absoluter Leistungsträger von Brighton die Note 2: Pascal Groß. © IMAGO/Shutterstock

Flüchtet Loris Karius von der Insel?

Loris Karius (28/FC Liverpool) – Ohne Note: Zur Sicherheit ein kurzer Blick auf das Mannschaftsfoto des FC Liverpool: Ja, Karius ist nach seiner Rückkehr von Union Berlin wieder im Kader, hat aber keine Chance auf Einsätze. Seine Horror-Show im Champions-League-Finale 2018 hat seine Karriere ruiniert, zumindest in England. Ein Ausweg könnte ein angeblich bevorstehender Wechsel zu Greuther Fürth sein.

Christoph Zimmermann (28/Norwich City) – Ohne Note: Der Innenverteidiger kam wegen ständiger Verletzungen kaum zum Einsatz in diesem Jahr. Wartet in dieser Saison noch auf sein erstes Spiel beim Aufsteiger und Tabellenletzten.

Lukas Rupp (30/Norwich City) – Note 4: Der offensive Mittelfeldspieler litt in der vergangenen Aufstiegs-Saison von Norwich City unter Verletzungspech und ist in der Premier League nur Mitläufer.