Fußball, Handball und Co.: Deutsche Profisport-Ligen verzichten auf Sanktionen gegen russische Sportler

Der von Russland geführte Krieg gegen die Ukraine wird zunächst keinen Einfluss auf die jeweiligen Spielbetriebe der Deutschen Fußball Liga (DFL), Handball-Bundesliga (HBL), der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und der Volleyball-Bundesliga (VBL) haben. Anzeige

Russische Spieler würden nicht für Einsätze in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga gesperrt werden, teilte die DFL am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In den zwei höchsten deutschen Fußball-Ligen sind insgesamt sechs russische Spieler in den Kadern der 36 Profi-Teams gemeldet.

Auch in der HBL wird es keine Sanktionen geben, nachdem die Europäische Handballföderation am Montagabend den Ausschluss der russischen und belarussischen Klubs aus den internationalen Wettbewerben beschlossen hatte. "Die Frage stellt sich nicht", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Dienstag auf Nachfrage. Asat Waliullin vom HSV Hamburg und Gleb Kalarasch von der MT Melsungen können weiter auflaufen. Eine Suspendierung der Spieler wäre für Bohmann "nicht gerecht gewesen".

Russischen Profis in der DEL drohen ebenfalls keine Konsequenzen. Ein Sprecher der Liga bestätigte am Dienstag auf dpa-Nachfrage, dass sowohl die Krefeld Pinguine als auch die Adler Mannheim weiter auf ihre Spieler aus Russland bauen können. In Krefeld steht mit Igor Zakharkin zudem ein russischer Trainer hinter der Bande.