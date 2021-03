Deutsche Skispringer siegen beim Team-Fliegen in Planica - Kurze Sorgen um Eisenbichler

Jubel im deutschen Team: Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke und Constantin Schmid haben den Teamwettbewerb beim Skifliegen in Planica am Sonntag für sich entschieden. Vor allem Eisenbichler, der kurzzeitig wegen Schmerzen am Knie behandelt werden musste, bestach mit einer starken Leistung.