Deutsche Sporthilfe fördert Olympia-Teilnehmer: Rund 1,35 Millionen Euro Prämien für Erfolge

Die deutschen Teilnehmer an den olympischen Spielen in Tokio können sich über finanzielle Unterstützung freuen. Die Deutsche Sporthilfe kündigte an, die Erfolge der Athleten und Athletinnen mit Prämien von rund 1,35 Millionen Euro zu belohnen. Dazu zählen neben den Medaillengewinnen auch Wettbewerbs-Platzierungen von Rang vier bis acht. "Trotz vieler Unsicherheiten im Vorfeld der Spiele und herausfordernden Bedingungen vor Ort haben die Athlet:innen teilweise herausragende Leistungen gezeigt", wird Thomas Berlemann, der Vorstandschef der Deutschen Sporthilfe, in einer Pressemitteilung zitiert.

Anzeige