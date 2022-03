Perfekte Bilanz: Deutsche U17-Nationalmannschaft gewinnt auch gegen Tschechien

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat die entscheidende Runde in der EM-Qualifikation mit dem dritten Sieg im dritten Spiel beendet. Die bereits für das Turnier qualifizierte Auswahl von Trainer Marc-Patrick Meister gewann am Dienstag im schottischen Hamilton mit 5:2 (3:1) gegen Tschechien. Den Gruppensieg und damit das Ticket für die EM-Endrunde im Mai in Israel hatte der Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes bereits vor der Partie sicher.

