Deutsche U21-Auswahl mit Respekt vor Auftakt-Gegner Ungarn - Kuntz setzt auf Maier als Kapitän

Am Montag absolvierte die deutsche U21-Nationalmannschaft das erste Training bei der anstehenden Vorrunde der U21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien. Schon am Mittwoch (21 Uhr) geht es zum Auftakt gegen Gastgeber Ungarn - ein erster echter Härtetest. Der Respekt vor den Ungarn sei durchaus da. "Der ungarische Fußballverband hat den Spieltag unterbrochen, damit die U21 ein Trainingslager machen kann", schärfte Kuntz nach der ersten Trainingseinheit gegenüber dem Kicker die Sinne ob der Ernsthaftigkeit, mit welcher der Auftaktgegner in das Turnier geht. "Das wird, egal wer auf dem Platz steht, von der Mentalität her keine Truppe sein, wo du mal eben im Vorbeigehen drei Punkte holst."

Eine erste wichtige personelle Frage beantwortete der 58-Jährige, der die Einheit abgesehen von Bochum-Verteidiger Maxim Leitsch (spielt mit Bochum am Montagabend gegen Düsseldorf) mit allen weiteren 22 Profis bestreiten konnte, im Anschluss an das Auftakttraining bereits: Arminia Bielefelds Arne Maier führt das Team wie erwartet als Kapitän durch das Turnier. "Generell haben wir mit Arne Maier einen Kapitän. Wir haben aber einen Führungsspielerkreis, weil es nicht immer garantiert ist, dass jeder meiner sechs, sieben, acht Führungsspieler spielt", so Kuntz, der im Fall eines Maier-Ausfalls jedoch einen Plan B parat hat. "Wenn Arne nicht spielen sollte, macht es jemand anders auf diesem Kreis, der schon länger dabei ist. Eine Antwort auf die Torwartfrage wollte sich der Nachwuchstrainer dagegen noch nicht entlocken lassen. Mainz-Keeper Finn Dahmen und Leverkusens Lennart Grill kämpfen um den Platz zwischen den Pfosten.

Schwierige Voraussetzungen für U21-Auswahl Die Bedingungen in Ungarn sind für Kuntz & Co. indes alles andere als ideal. Wegen der Corona-Pandemie finden Gruppenphase und K.o.-Runde (31. Mai bis 6. Juni) getrennt voneinander statt. Zeit zur Vorbereitung bleibt daher nicht, zumal die meisten U21-Profis noch am Wochenende für ihre Klubs im Einsatz waren. "Wir müssen praktisch alles, was sonst in zehn Tagen abläuft, dieses Mal in zwei Tagen runterbrechen", berichtete Kuntz. "Aber die Vorfreude ist jetzt schon da, das ist ja klar."