Deutsche U21 löst EM-Ticket: Nmecha und Burkardt sichern Kuntz-Team den Gruppensieg

Weil sich neben den Gruppenersten auch die fünf besten Gruppenzweiten für die U21-EM qualifizieren, war der deutschen Mannschaft die Teilnahme am Turnier im kommenden Jahr in Slowenien und Ungarn ohnehin nicht mehr zu nehmen. Denn: Schottland patzte gegen Griechenland (0:1) - so war Deutschland sicher unter eben jenen besten Gruppenzweiten. Doch aufgrund des knappen Erfolgs gegen die Waliser schaffte die Kuntz-Elf mit 18 Punkten den souveränen Sieg in ihrer Qualifikationsgruppe. Parallel hatten die Belgier (13 Punkte) sogar mit 1:2 in Bosnien-Herzegowina verloren.