Deutsche U21 jubelt über Final-Einzug bei der EM - DFB-Trainer Kuntz: "Es freut mich von Herzen"

Die deutsche U21 steht im Finale der Europameisterschaft. Mit den 120 Minuten aus der Viertelfinal-Begegnung gegen Dänemark drei Tage zuvor in den Beinen musste die DFB-Auswahl einen weiteren Kraftakt bestehen - und tat das auch. "Ich finde, wir haben ein tolles Spiel gezeigt", erklärte ein sichtlich gerührter Trainer Stefan Kuntz nach dem 2:1 gegen die Niederlande bei ProSieben. "Es freut mich von Herzen, dass wir das alles geschafft haben". Kuntz erreichte in seinem 50. Spiel als U21-Nationaltrainer mit dem Einzug ins Endspiel einen weiteren Meilenstein und steht bei seiner dritten Endrundenteilnahme nun in seinem dritten Finale. Anzeige

Und doch war der gefeierte Mann des packenden Halbfinal-Abends in Szekesfehervar ein anderer: Florian Wirtz. Der 18-Jährige sorgte mit dem schnellsten Endrunden-Tor der Geschichte nach nur 30 Sekunden für einen perfekten Start der deutschen Mannschaft im Fußball-Klassiker, machte nur wenige Minuten später sogar seinen Doppelpack perfekt (8.) und legte damit den Grundstein für den umjubelten Einzug ins Finale. "Hinter jedem Spieler stecken Einzelgeschichten. Es ist schwer für einen so jungen Mann, in die Mannschaft zu kommen", so Kuntz über den Youngster von Bayer Leverkusen, der im EM-Kader der U21 im März wegen der Nominierung in den Kreis der A-Nationalmannschaft noch gefehlt hatte. Bei seinem zweiten Turnier-Einsatz spielte er nun groß auf.

Schlotterbeck: "Die Mannschaft hat kein Limit" Im Mittelpunkt stand jedoch keineswegs der Einzelerfolg des Leverkuseners, sondern vielmehr der bemerkenswerte Sieg der Mannschaft, die nun im Finale am kommenden Sonntag auf Portugal trifft. "Ich denke, es war ein super Spiel von uns, von Anfang bis Ende", jubelte Verteidiger Nico Schlotterbeck und schob hinterher: "Ich glaube, die Mannschaft hat kein Limit". Auch Defensiv-Kollege David Raum von Greuther Fürth freute sich über einen "geilen Sieg", den sich das Team durch einen perfekt umgesetzten Matchplan verdient habe. Dass es durch den Anschlusstreffer von Peter Schuurs (67.) noch einmal spannend wurde, lag auch am Aluminium-Pech von Mergim Berisha, der gleich zweimal am Gebälk scheiterte. "Mergim kriegt wahrscheinlich den goldenen Torpfosten", scherzte sein Coach.