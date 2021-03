Deutsche U21 jubelt über Viertelfinal-Einzug bei der EM – Kuntz verteilt Sonderlob an Abwehr

Total erleichtert rief Stefan Kuntz seine U21 nach der Zitterpartie ins Viertelfinale im Kreis zusammen. Ein paar Worten des Trainers folgte der Jubel der Jung-Nationalspieler, die sich durch ein 0:0 zum Vorrunden-Abschluss gegen Rumänien zum vierten Mal in Serie für die K.o.-Runde einer U21-EM qualifizierten. "Es freut mich, dass sich die Jungs eine neue Chance erarbeitet haben mit dem Final Eight", sagte Kuntz bei ProSieben und berichtete von strapaziösen Tagen in Ungarn - mitten in der laufenden Fußball-Saison während einer Länderspielpause "Das ganze Turnier war anstrengender als andere", befand Kuntz. Auch einige seiner Spieler seien auf dem Zahnfleisch gegangen. Dennoch lobte der U21-Europameister-Trainer von 2017 vor allem seine Defensive. Anzeige

In Budapest wären am Dienstag nach einem leidenschaftlichen Auftritt auch der Sieg und Platz eins in der Gruppe vor den mit 6:1 gegen Ungarn siegreichen Niederländern möglich gewesen. Doch Stürmer Lukas Nmecha scheiterte mit einem Handelfmeter am Innenpfosten (72. Minute), Amos Pieper traf kurz vor Schluss noch die Latte (90.). Die Defensive war wie in den Spielen gegen Ungarn (3:0) und die Niederlande (1:1) das Prunkstück der Kuntz-Elf. "Die Abwehr hat extrem gut gestanden. Nur ein Gegentor und das noch sehr unglücklich. Das war schon die Basis", sagte der Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Wegen der starken Zweikampfquote (63 Prozent) gegen Rumänien zog Kuntz sogar seinen symbolischen Hut: "Das ist die Grundlage gewesen, dass wir zu Null gespielt haben", lobte der Trainer.

Auch wenn es in der Offensive um Mittelstürmer Nmecha nach der schwachen Chancenverwertung gegen Rumänien "noch viele Sachen zu verbessern" gäbe – die Abwehr macht Kuntz froh. Das sieht auch "Sechser" Niklas Dorsch so: "Wir haben gut verteidigt bis zur Endphase", lobte der defensive Mittelfeldspieler der KAA Gent. Trotz des verschossenen Elfmeters "ruhig zu bleiben und die Null stehen zu lassen ist trotzdem nicht einfach. Ich denke, dass es allen in allem eine gute Leistung war", so sein Fazit.

U21-Team war Erleichterung anzumerken

Die Erleichterung war allen Akteuren anzumerken – besonders Dorsch: "Das war extrem schwer. Wir machen das Tor nicht und müssen am Ende zittern. Elfmeter, Latte - da hat alles dazu gepasst. Es war sehr unglücklich, aber wir heben uns das fürs Viertelfinale auf.“ Die Freude auf die Runde der besten acht Teams sei schon jetzt "riesengroß".