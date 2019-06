Deutsche und Tschechen feiern am 4. Januar 2020 riesige Eishockey-Party in Dresden

Dresden. Die Eishockey-Fans aus Deutschland und Tschechien erwartet am 4. Januar 2020 ein ganz besonderes Spektakel: Zum zweiten Winter Game in Dresden treffen nicht nur - wie schon 2016 - die Dresdner Eislöwen und die Lausitzer Füchse aufeinander, sondern im Rudolf-Harbig-Stadion findet erstmals außerhalb der Landesgrenzen Tschechiens auch ein Extraliga-Spiel statt. Bevor die beiden sächsischen Teams in der Freiluft-Arena an der Lennéstraße ihre Kräfte messen, erwartet der HC VERVA Litvinov die Mannschaft von Sparta Prag. Über 30 000 Zuschauer werden dann die Arena füllen und wie 2016 fantastische Stimmung verbreiten.

Freiluft-Events dieser Größe hat es im Nachbarland noch nicht gegeben, denn bisher wurde 2016 in Brünn nur zweimal auf einer Freifläche gespielt. 21 500 Zuschauer kamen zu den Partien zwischen Brünn und Prag sowie zwischen Brünn und Pilsen. In Dresden hoffen die Liga-Verantwortlichen nun auf einen neuen Zuschauerrekord in der tschechischen Eliteliga. Sie sehen in der Veranstaltung in Dresden einen Testlauf für Stadion-Events, die es auch in der Eishockey-Nation Tschechien bald geben könnte.