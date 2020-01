Schenkel verhindert noch Schlimmeres: Deutschland geht gegen Montenegro unter

Die Gegner haben Moritz Schenkel respektvoll auf die Schulter geklopft nach Abpfiff. Aber auch mitleidig, der 29-Jährige von Waspo 98 lächelte gequält. Der Wasserball-Schlussmann hatte bei der EM-Pleite gegen Montene­gro einen kompletten Dammbruch verhindert.

Mit 3:10 (1:2, 0:3, 1:3, 1:2) verlor die DSV-Auswahl und landete in der Vorrunde auf Platz drei. Die Chance auf die Teilnahme an der Olympiaqualifikation besteht noch, die Deutschen verpassten aber eine lösbare Aufgabe im Achtelfinale gegen die Türkei. Stattdessen geht es heute (16 Uhr) in Budapest gegen Vizeweltmeister Spanien.