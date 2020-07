Deutscher NHL-Star Leon Draisaitl wird Laureus-Botschafter und will Kindern helfen

Der deutsche Eishockey-Profi Leon Draisaitl denkt über den Sport hinaus. Am Dienstag wurde bekannt, dass der 24-jährige Starspieler der Edmonton Oilers neuer Botschafter der Stiftung Laureus Sports for Good wird. In dieser Rolle will er sich nun für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen.

"Ich freue mich riesig ein Teil der Laureus Sport for Good Stiftung zu sein und damit benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen", sagte der beste Scorer der abgebrochenen NHL-Hauptsaison, wofür er als erster Deutscher die Art-Ross-Trophy erhielt. Gezielt will er das von der Laureus-Stiftung geförderte Eishockey-Programm KICK on Ice unterstützen. Sozial benachteiligte Kinder sollen dabei vor der Kriminalität bewahrt werden.

"Für mich steht seit meiner Kindheit der Teamgedanke im Vordergrund. Als Eishockeyspieler weiß ich, dass der Einzelne ohne die Gemeinschaft nichts erreichen kann. Auch ich wäre ohne meine Mannschaftskameraden nicht da, wo ich heute bin. Diese Werte möchten ich den Mädchen und Jungs vermitteln", sagte Draisaitl.

