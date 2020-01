Deutscher Football-Profi im Superbowl: Das ist 49ers-Spieler Mark Nzeocha

Der Aschaffenburger Mark Nzeocha steht etwas ungläubig auf der Riesenbühne des Marlin-Parks in Miami, wo die US-Footballliga NFL ihre „Opening Night“, den Start in die Super-Bowl-Woche, feiert. Der 30-Jährige, der beim Finalisten San Francisco 49ers die Nummer 53 trägt, scheint das Treiben, bei dem Spieler und Journalisten unter den Augen zahlender Zuschauer miteinander sprechen, geradezu aufzusaugen.

„Es ist atemberaubend, was hier abgeht, die ganze Show hier“, sagt der 1,90 Meter große Nzeocha dem SPORTBUZZER. Er werde „sentimental“ bei dem Gedanken an seine Footballanfänge 2003 in Franken: „Wie klein der Sport damals in Deutschland war und wie es jetzt ausschaut, wo ich hier gelandet bin – das ist unglaublich.“

Nzeocha wehrt sich gegen Fußball

„Ach so, ja“, sagt Nzeocha und lacht, als er auf die Geschichte aus seiner Kindheit angesprochen wird. Sein Vater Chris stammt aus Nigeria, einem fußballverrückten Land. „Als ich mit Sport angefangen habe als Kind, wollte er mir den Fußball so ein bisschen andrehen. Aber im Endeffekt habe ich mich dann für etwas anderes entschieden.“

Das andere, das war der Football. Mit 13 Jahren stand Nzeocha erstmals bei den „Franken Knights“ in Rothenburg ob der Tauber auf dem Feld. Über die kontaktlose Kindervariante Flagfootball gelangte er zwei Jahre später in die Jugendmannschaft der „Knights“. Mit viel Ehrgeiz arbeitete er sich nach oben – und landete, nach einigen Versuchen als Offensivspieler, recht schnell in der Abwehr. Es folgten Bayern-Auswahl, Nationalmannschaft – dann der Ruf ans College nach Wyoming. Hier machte man aus Nzeocha den Linebacker, den Mann in der zweiten Abwehrreihe – bis heute seine Lieblingsposition.

Nzeocha erklärt Football: "Die Special Teams sind die Hauptakteure"

2015 wurde Nzeocha von den Dallas Cowboys verpflichtet. Es folgten zwei Jahre voller Verletzungen. 2017 dann der Wechsel nach Kalifornien. Nzeocha wurde zum Stammspieler. Im März 2019 verlängerte er seinen Vertrag für 4,75 Millionen Dollar um weitere drei Jahre. Bei den 49ers wird er vor allem in den sogenannten Special Teams gebraucht: „Football hat ja drei Komponenten, die Offense, die Defense und die Special Teams“, erläutert Nzeocha. „Das Special Team ist dazu da, die Feldposition zu kontrollieren. Wenn deine Offensive beim dritten Versuch gestoppt wird, musst du halt den Ball wegpunten (eine Kicktechnik, Anm. d. Red.), um eine gute Feldposition für deine Defense aufzustellen. Dann gibt es noch den Kickoff und Kickoff-Return – Football ist der Kampf um Spielpositionen, und die Special Teams sind da die Hauptakteure.“

Wie schafft man es denn, sich bei 6000 Journalisten in der Stadt auf das Spiel zu fokussieren bei all dem Rummel? „Für die Superstars ist das noch mal eine andere Geschichte. Es ist anstrengend, weil du jeden Tag eine Presseveranstaltung hast“, sagt der 110-Kilo-Mann.

Apropos Superstar: Wie ist eigentlich das Verhältnis innerhalb der Mannschaft – gibt es da Unterschiede? „Wir haben ein richtig, richtig gutes Team, alle sind Freunde untereinander. Das ist der Garant für unseren Erfolg – alles supercool, keine Egos.“

Am Sonntag (Ortszeit) im Stadion gegen die Kansas City Chiefs kann Nzeocha auf familiäre Unterstützung setzen: „Die ganze Familie ist am Start. Mama, Papa, meine drei Brüder, deren Freundinnen, meine Frau, mein Sohn – also ich habe ordentlich Leute da.“ Und in Franken auch. „Ich habe gehört, da geht der Wahnsinn ab.“ Nicht auszudenken, was im Falle eines Sieges passieren würde. Nzeocha ist bereit.